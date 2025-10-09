В Госдуме призвали возродить советский институт игрушки

В России необходимо возродить институт игрушки, как в советское время, заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее мнению, надо не только проверять товары на качество, но и разрабатывать методики под каждый возраст детей, передает корреспондент NEWS.ru.

Помимо того, что там (в период СССР. — NEWS.ru) была экспертиза на то, качественные ли товары, можно ли в них играть детям, они еще занимались разработкой методик под каждый индивидуальный возраст ребенка, — сказала Лантратова.

Депутат пояснила, что такой институт могут построить в Сергиевом Посаде, где он и располагался раньше. По мнению парламентария, также важно поддерживать отечественных производителей.

Ранее астраханская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию импортных игрушек из Киргизии общим весом более 7,5 тонны. В рамках анализа товаросопроводительных документов специалисты установили факт недостоверного декларирования груза. Фуру с товаром направили в постоянную зону таможенного контроля для досмотра.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.