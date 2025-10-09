Захарова отреагировала на решение Трампа по визам для россиян

Решение президента США Дональда Трампа ужесточить визовую политику в отношении граждан России не вписывается в наметившийся прогресс между Москвой и Вашингтоном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью KP.RU. Она заявила, что российская сторона проанализирует данный шаг Соединенных Штатов.

Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами. Его последствия внимательно анализируются в Москве, — сказала дипломат.

Захарова пояснила, что отныне гражданам России, за исключением отдельных случаев гуманитарного характера, для оформления въездных документов придется обращаться в дипломатические представительства США либо в Казахстане, либо в Польше. При этом для поездки в Польшу потребуется отдельная шенгенская виза.

Ранее эксперт в сфере туризма Михаил Абасов заявил, что некоторые европейские государства намеренно сохраняют возможности для получения шенгенских виз гражданами России. По его оценке, это объясняется финансовой заинтересованностью в денежных средствах, которые они приносят.