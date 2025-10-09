Президент Аргентины нашел необычный способ поднять себе рейтинг

Президент Аргентины Хавьер Милей, известный как «президент с бензопилой», выступил с часовым рок-концертом перед 15-тысячной аудиторией в Буэнос-Айресе, сообщает CNN. Мероприятие было организовано в рамках презентации его новой книги «Строительство чуда» и стало полноценным шоу с каверами на классические аргентинские композиции.

То, что было объявлено презентацией последней книги «Строительство чуда», превратилось в музыкальное представление, которое транслировали в прямом эфире государственного телевидения, — говорится в публикации.

Всего аргентинский президент исполнил девять песен, а по завершении концерта Милей сменил кожаную куртку на официальный костюм и провел автограф-сессию, хотя значительная часть зрителей к тому времени уже покинула зал. Эксперты расценили концерт как попытку консолидировать сторонников после политических неудач правящей коалиции, включая поражение на промежуточных выборах и скандал с финансированием кандидата от наркобизнеса.

Выступление спровоцировало волну критики со стороны оппозиции, которая обвинила президента в отрыве от реальности на фоне тяжелого экономического кризиса в стране. Бывший министр экономики Мартин Лусто заявил, что настоящее «аргентинское чудо» совершают миллионы семей, которые умудряются просто прожить.

Милей получил в народе прозвище «президент с бензопилой» после того, как подарил инструмент миллиардеру Илону Маску. Презент стал символом общей позиции по борьбе с бюрократией.