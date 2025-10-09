Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:25

«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты

Депутат Журавлев назвал Европарламент никчемным после призыва сбивать самолет РФ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европарламент является никчемным органом, а призывы сбивать российские самолеты демонстрируют полную неадекватность европейских политиков, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, такие инициативы не только безответственны, но и несут прямую угрозу международной безопасности. Депутат подчеркнул, что страны ЕС осознают катастрофические последствия, которые повлечет за собой попытка атаковать воздушные суда РФ.

Европарламент — никчемный орган, который в режиме бешеного принтера штампует антироссийские резолюции одну за другой уже долгие годы. Хорошо, что его решения ровным счетом ни на что не влияют, их можно отправлять в мусорную корзину. Уверен, что каждая страна ЕС прекрасно представляет, что случится, если она собьет российский самолет. Плохо, что такие идеи вообще звучат в европейском публичном пространстве. Тем, кто отправляет в небо над Европой те самые пугающие европейцев неопознанные летающие объекты, я рекомендовал бы почаще кружить над зданием этого «недопарламента», чтобы под жужжанье дронов депутатам лучше думалось, — пояснил Журавлев.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что заявления НАТО о возможных ударах по российским самолетам целенаправленно подталкивают стороны к прямому военному конфликту и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН. По его словам, в случае начала боевых действий исход противостояния авиационной техники не предрешен.

самолеты
Россия
Европарламент
Евросоюз
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
