Дело бывшего топ-менеджера РЖД получило новое развитие

В Москве состоялись очные ставки по уголовному делу в отношении экс-руководителя энергетического комплекса ОАО «РЖД» Валентина Санько, сообщает РИА Новости. Бывший топ-менеджер арестован по обвинению в мошенничестве. В документах говорится, что существуют сведения, которые указывают на «обоснованность подозрений».

Представлены достаточные и убедительные сведения, указывающие на событие преступления и на обоснованность подозрений Санько в причастности к его совершению, которые содержатся в заявлениях потерпевшего, представителей потерпевших о хищении у них денежных средств, в протоколах очных ставок Санько с представителем потерпевшего и потерпевшим, — сказано в материалах.

Ранее в отношении бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо, который в течение 200 дней отсутствовал на парламентских заседаниях, было возбуждено уголовное дело. Адвокат парламентария Роман Баранников не стал раскрывать конкретную статью обвинения.

До этого приставы начали арест имущества экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и связанных с ним лиц в пользу государства. Общая стоимость активов оценивается не менее чем в 9 млрд рублей.