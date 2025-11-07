Между ДНР и Ростовской областью появится прямой железнодорожный маршрут СК ППК РЖД запустит железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью

Беспересадочное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью организует Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СК ППК, входит в РЖД), сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. По его словам, это позволит устранить существующую пересадочную схему на данном направлении.

Мы сейчас создаем условия для захода подвижного состава ООО «РЖД», в частности Северо-Кавказской пригородной перевозочной компании, непосредственно на территорию ДНР, — сказал Бондаренко.

