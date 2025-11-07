Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 11:46

Между ДНР и Ростовской областью появится прямой железнодорожный маршрут

СК ППК РЖД запустит железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью

Пассажирский поезд Пассажирский поезд Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Беспересадочное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью организует Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СК ППК, входит в РЖД), сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко. По его словам, это позволит устранить существующую пересадочную схему на данном направлении.

Мы сейчас создаем условия для захода подвижного состава ООО «РЖД», в частности Северо-Кавказской пригородной перевозочной компании, непосредственно на территорию ДНР, — сказал Бондаренко.

Ранее в Федеральной пассажирской компании (ФПК) рассказали, что при онлайн-покупке билетов в плацкартах пассажирам теперь необходимо самостоятельно отмечать опцию приобретения постельного белья. Соответствующая галочка больше не проставляется автоматически.

До этого сообщалось, что РЖД запустили продажу билетов в специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми. Нововведение касается купейных вагонов всех поездов пассажирской компании. При бронировании детские места отмечены специальной пиктограммой.

РЖД
Ростовская область
ДНР
направления
