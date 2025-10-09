Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:42

Бывший адепт секты Виссариона рассказал о суде над Торопом

Бывший адепт секты Коломин: суд над Виссарионом не был ангажированным

Сергей Тороп (Виссарион) перед началом заседания в суде Сергей Тороп (Виссарион) перед началом заседания в суде Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Суд над руководством секты Виссариона во главе с Сергеем Торопом не был ангажированным и проходил в другом регионе, рассказал KP.RU ее бывший адепт, потерпевший Андрей Коломин. По его словам, при этом все были уверены, что Торопа освободят.

Все были уверены, что Виссариона освободят. Сектанты писали: «Судья и прокурор будут просить пощады!» Они пять лет платили адвокатам от миллиона до полутора миллионов рублей в месяц плюс на протяжении пяти лет снимали три квартиры в Новосибирске на случай, если [Сергея] Торопа, выпустят под подписку, — заявил он.

По его словам, суд проходил в Новосибирске, а не в Красноярске, поскольку для местных властей виссарионовцы оказались выгодными. Как считали власти, они способствовали росту рождаемости.

«Церковь последнего завета» в 90-е годы основал житель Красноярского края, называвший себя Виссарионом. Его последователей именовали «Общиной Виссариона». Торопа, пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при секте Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года. Тороп приговорен к 12 годам тюрьмы.

Ранее бывший адепт секты Дмитрий Кистерский рассказал, что в «Церкви последнего завета» приходилось жить в нечеловеческих условиях. По его словам, он лишился всего и даже голодал, поскольку у него было только 80 рублей в месяц.

