18 сентября 2025 в 13:20

Бывший адепт секты Виссариона раскрыл, как выживал в общине

Бывший адепт секты Кистерский рассказал, что жил на 80 рублей в месяц

Сергей Тороп (Виссарион) перед началом заседания Центрального районного суда Новосибирска Сергей Тороп (Виссарион) перед началом заседания Центрального районного суда Новосибирска Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В «Церкви последнего завета», или секте Виссариона, приходилось жить в нечеловеческих условиях, рассказал ее бывший адепт Дмитрий Кистерский. По его словам, которые приводит KP.RU, он лишился всего и даже голодал, поскольку у него было только 80 рублей в месяц.

Я поверил, что Виссарион — новый Христос, а в результате прожил жизнь в нечеловеческих условиях на положении раба в рабовладельческом обществе. Жил на 80 рублей в месяц, не мог купить дочке даже яблоко, — рассказал он.

«Церковь последнего завета» в 90-е годы основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называвший себя Виссарионом. Его последователей именовали «Общиной Виссариона». Торопа, пресс-секретаря общины Вадима Редькина и руководителя школы при секте Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно, что в Аргентине задержали основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Его остановили в сопровождении шести женщин в аэропорту Барилоче, где он ожидал рейса в Буэнос-Айрес. Из столицы Аргентины Руднев планировал отправиться в Бразилию. По делу Руднева задержаны еще 12 человек.

