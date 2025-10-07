Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:48

Путин не планирует разговаривать с Трампом в свой день рождения

Ушаков: у Путина не запланирован разговор с Трампом 7 октября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/CNP/Global Look Press

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 октября не запланирован, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Сегодня глава государства празднует 73-й день рождения, передает ТАСС.

Не планируется, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с личным праздником. В числе позвонивших — глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко. Также Путина поздравили главы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Кроме того Путин услышал поздравления и от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, вспомнил, что президент Финляндии Александр Стубб поднимал бокал за президента России Владимира Путина до того, как стал активным русофобом. По словам парламентария, его удивила резкая смена позиции финского лидера, которую тот старательно транслирует всему миру.

Владимир Путин
Дональд Трамп
политика
Юрий Ушаков
Путин не планирует разговаривать с Трампом в свой день рождения
