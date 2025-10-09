Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:37

Набиуллина заявила об участии в эксперименте с цифровым рублем

Сотрудники ЦБ вместе с Набиуллиной будут получать зарплату в цифровых рублях

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что она и сотрудники ЦБ скоро будут получать зарплату в цифровых рублях. По ее словам, которые приводит ТАСС, регулятор примет участие в пилотном проекте по тестированию новой формы денег.

Банк России <…> в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что цифровой рубль станет дополнительной возможностью для россиян. При этом она добавила, что люди смогут сами выбирать, в какой форме получать зарплату.

Ранее стало известно, что Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Одним из первых получателей стал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Эксперимент проводится совместно с Минфином и Центробанком, а в дальнейшем такие выплаты будут возможны по желанию получателей.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота назвал недостатком цифрового рубля по сравнению с банковскими депозитами то, что в первом случае человек не получит процентного дохода. Он отметил, что пока это главное препятствие для массового внедрения цифровой валюты.

