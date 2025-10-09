Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эндокринолог рассказала, о чем сигнализирует частая зевота

Эндокринолог Биндюкова: зевота может быть симптомом диабета второго птипа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частая зевота может быть симптомом диабета второго типа, заявила врач-эндокринолог Лилия Биндюкова. По ее словам, переданным «Страстями», при этой болезни метаболизм замедляется, клеткам не хватает глюкозы и мозг, как самый энергозатратный орган, начинает работать в режиме экономии.

При гипогликемии, низком уровне глюкозы в крови, мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива. При инсулинорезистентности и сахарном диабете второго типа клетки плохо усваивают глюкозу, что также может создавать состояние хронического «энергодефицита», — отметила эндокринолог.

Ранее эндокринолог Марина Рапацкая заявила, что люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами наиболее склонны к преддиабету. По ее словам, в России с таким диагнозом живут 20 млн человек.

