09 октября 2025 в 15:39

В Госдуме объяснили, как помешать поставкам более мощного оружия Киеву

Депутат Водолацкий: удары по логистике Киева предотвратят новые поставки НАТО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожают логистические центры на Украине, чтобы страны НАТО не поставили Киеву еще более мощные вооружения, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, активизация военных поставок по украинским железным дорогам является проблемой.

Активизация поставок вооружений и переброска подразделений наемников со стороны стран НАТО на территорию Украины, осуществляемые по железнодорожным путям, является серьезной проблемой и угрозой. В ответ на эти действия мы, естественно, уничтожаем логистические центры, железнодорожные разъезды и станции, где скапливаются эшелоны с военной помощью стран НАТО. Если мы не будем этого делать, страны НАТО, уже давно утратившие морально-этические ограничения, могут начать поставлять еще более мощное вооружение, что, несомненно, нанесет огромный ущерб тому, что осталось от Украины, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Украина после ударов по объектам энергетики в Харьковской и Полтавской областях лишилась более 60% мощностей по добыче газа, и стране придется потратить около €1,9 млрд (190 млрд рублей) на импорт топлива, чтобы перезимовать.

Кроме того, глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что Украина не сможет добиться энергетической независимости в вопросе природного газа в ближайшие несколько лет. Он признал, что собственная добыча топлива в стране недостаточна, поэтому Киев рассчитывает на увеличение поставок из США. Сейчас американский сжиженный газ составляет около 8% от всех запасов Украины.

