Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:31

Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ

Юшков: ВСУ пытаются ударить по российским НПЗ, чтобы вызвать панику

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Основной смысл украинских попыток нанести удар по НПЗ заключается не столько в прямом военном воздействии, сколько в создании паники и социальной напряженности, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, для Киева важен именно эффект от психологического воздействия на общество.

Поэтому заявления об «уже существующей панике» или «нехватке бензина» также направлены на достижение этой цели. Смысл всех этих действий — и заявлений, и самих попыток ударов по НПЗ — в том, чтобы напугать население, создать ажиотаж, который, как правило, и приводит к дефициту, — пояснил Юшков.

По его словам, в обычной ситуации бензовоз приезжает раз в два дня, и топлива на АЗС всем хватает. Но если начинается ажиотаж, то люди заправляют по пять, десять канистр сверх бака.

В этом случае топливо заканчивается за один день, и на следующий день возникает дефицит, что лишь усиливает панику. В итоге расчет именно на психологический эффект, — подчеркнул эксперт.

Ранее, после серии атак на российские НПЗ, Зеленский объявил, что дефицит топлива в России уже приближается к показателю в 20%. По мнению аналитиков, в том числе западных, подобные заявления не подкреплены никакими фактами и в первую очередь направлены на достижение пропагандистского эффекта.

атаки ВСУ
НПЗ
паника
Россия
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.