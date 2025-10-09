Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ

Основной смысл украинских попыток нанести удар по НПЗ заключается не столько в прямом военном воздействии, сколько в создании паники и социальной напряженности, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, для Киева важен именно эффект от психологического воздействия на общество.

Поэтому заявления об «уже существующей панике» или «нехватке бензина» также направлены на достижение этой цели. Смысл всех этих действий — и заявлений, и самих попыток ударов по НПЗ — в том, чтобы напугать население, создать ажиотаж, который, как правило, и приводит к дефициту, — пояснил Юшков.

По его словам, в обычной ситуации бензовоз приезжает раз в два дня, и топлива на АЗС всем хватает. Но если начинается ажиотаж, то люди заправляют по пять, десять канистр сверх бака.

В этом случае топливо заканчивается за один день, и на следующий день возникает дефицит, что лишь усиливает панику. В итоге расчет именно на психологический эффект, — подчеркнул эксперт.

Ранее, после серии атак на российские НПЗ, Зеленский объявил, что дефицит топлива в России уже приближается к показателю в 20%. По мнению аналитиков, в том числе западных, подобные заявления не подкреплены никакими фактами и в первую очередь направлены на достижение пропагандистского эффекта.