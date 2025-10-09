Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:28

В Сети появилось видео конфликта смелого пса с семьей медведей

Смелый пес прогнал целую семью медведей на Сахалине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине пес проявил смелость, прогнав медведицу с двумя медвежатами, сообщает KP.RU. Инцидент снял на видео хозяин животного, который отдыхал вместе с питомцем в лесу.

По его словам, медведица внимательно следила за происходящим, но не стала нападать. Через некоторое время она спокойно увела своих медвежат обратно в чащу.

Ранее стало известно, что жители подмосковного Пушкино заметили на улицах города медведицу с медвежонком. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Свидетели утверждают, что встретили диких животных в поселке Клязьма на улице Тарасовской, Даниловской и Горьковской. Медведей также видели в местном парке.

До этого медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. Жители дома сняли на видео, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. Местные жители предположили, что животное, вероятно, было очень голодным.

Кроме того, медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

медведи
собаки
дикие животные
Сахалин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.