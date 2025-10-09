В Сети появилось видео конфликта смелого пса с семьей медведей

На Сахалине пес проявил смелость, прогнав медведицу с двумя медвежатами, сообщает KP.RU. Инцидент снял на видео хозяин животного, который отдыхал вместе с питомцем в лесу.

По его словам, медведица внимательно следила за происходящим, но не стала нападать. Через некоторое время она спокойно увела своих медвежат обратно в чащу.

Ранее стало известно, что жители подмосковного Пушкино заметили на улицах города медведицу с медвежонком. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Свидетели утверждают, что встретили диких животных в поселке Клязьма на улице Тарасовской, Даниловской и Горьковской. Медведей также видели в местном парке.

До этого медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. Жители дома сняли на видео, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. Местные жители предположили, что животное, вероятно, было очень голодным.

Кроме того, медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.