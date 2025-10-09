Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:09

Лолиты заканчивают жизнь в колодцах: на Украине нашли трупы двух школьниц

Под Киевом проходит суд над местным жителем, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и убил ее, чтобы избежать наказания. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Познакомились у магазина

Как сообщили в полиции, 34-летний обвиняемый в мае познакомился с 15-летней девушкой на юго-востоке Киевской области. Они пересеклись около магазина в Обуховском районе.

Мужчина угостил школьницу алкоголем и пригласил к себе домой. Разгоряченный спиртными напитками он начал домогаться девушки, но та не отвечала ему взаимностью. В итоге агрессор решил добиться секса агрессивным путем. Он силой принудил школьницу вступить с ним в половой контакт.

«Правоохранители установили, что обидчик познакомился с девушкой в ​​магазине, после чего он угостил ее алкоголем и предложил пойти домой. В дальнейшем мужчина повел девушку в комнату и, воспользовавшись случаем уединения, использовал собственное преимущество в силе и вопреки воле девушки совершил в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в полиции.

Утопил труп в колодце

После содеянного мужчина понял, что совершил преступление. Не желая отвечать за изнасилование, он решил избавиться от пострадавшей. Злоумышленник убил 15-летнюю жертву, а позже отнес ее труп к колодцу и утопил, пишет Telegram-канал «ИНФАЧ».

В полицию обратилась мать пострадавшей, когда не дождалась дочку дома. Преступника оперативно разыскали и задержали, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Обвинение предъявлено по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование, которое проводит полиция под руководством Обуховской окружной прокуратуры, продолжается.

Бросил в колодец и засыпал камнями

Осенью похожее преступление было совершено в Винницкой области. Там 26-летний мужчина познакомился с 15-летней школьницей в соцсети и договорился с ней встретиться.

Общение быстро перешло в договоренность о встрече, во время которой фигурант пообещал подвезти девушку на учебу. Но вместо учебного заведения 5 октября он отвез ее в заброшенный дом своих родственников, расположенный в 25 км от места жительства девушки, и совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в национальной полиции.

Чтобы скрыть следы преступления, насильник до смерти избил жертву. Затем он сбросил тело в колодец и засыпал его камнями, пытаясь избежать разоблачения.

На следующий день подруга убитой рассказала полиции, что та общалась с мужчиной. Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта. Во время допроса он признал свою вину.

