09 октября 2025 в 16:13

Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в белье

Кейт Хадсон опубликовала фото в бюстгальтере

Кейт Хадсон Кейт Хадсон Фото: Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская звезда Кейт Хадсон продемонстрировала свою фигуру в белье, опубликовав снимок в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Знаменитость также сравнила себя с моделью Кайли Дженнер.

По сути, как Кайли Дженнер, — написала Хадсон.

46-летняя актриса предстала перед подписчиками в розовом бюстгальтере и серых пижамных штанах. Хадсон снялась без макияжа, держа в руках ноутбук, в то время как стилист укладывал ее волосы.

Ранее российская модель Елена Перминова и ее молодой возлюбленный Тарас Романов снялись обнаженными. В своих соцсетях знаменитость выложила черно-белую фотографию, на которой позирует вместе с мужчиной в ванне с пеной.

До этого супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина, сильно похудевшая на фоне стресса, поделилась фотографией в ярком мини-купальнике, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру. Кадры были сделаны в Ростове-на-Дону, куда женщина уехала на выходные, чтобы повидаться с родственниками и провести время с тремя сыновьями.

