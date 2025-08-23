Перминова показала фанатам откровенное фото с молодым бойфрендом Модель Перминова и ее возлюбленный снялись обнаженными в ванне

Российская модель Елена Перминова и ее молодой возлюбленный Тарас Романов снялись обнаженными. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость выложила черно-белую фотографию, на которой позирует вместе с мужчиной в ванне с пеной.

Дневники августа, — подписала публикацию Перминова.

В подборку также вошли романтичные снимки, на которых модель и манекенщик вместе делают косметические процедуры и ходят по магазинам. Отмечается, что пара отдыхала сначала на Капри, а потом на Ибице.

38-летняя Перминова и 29-летний Романов начали встречаться вскоре после того, как модель рассталась с 65-летним миллионером Александром Лебедевым, от которого у нее четверо детей. Влюбленные не скрывают свои отношения: они часто вместе путешествуют и посещают светские мероприятия.

