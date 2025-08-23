Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:49

Перминова показала фанатам откровенное фото с молодым бойфрендом

Модель Перминова и ее возлюбленный снялись обнаженными в ванне

Елена Перминова Елена Перминова Фото: Социальные сети

Российская модель Елена Перминова и ее молодой возлюбленный Тарас Романов снялись обнаженными. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость выложила черно-белую фотографию, на которой позирует вместе с мужчиной в ванне с пеной.

Дневники августа, — подписала публикацию Перминова.

В подборку также вошли романтичные снимки, на которых модель и манекенщик вместе делают косметические процедуры и ходят по магазинам. Отмечается, что пара отдыхала сначала на Капри, а потом на Ибице.

38-летняя Перминова и 29-летний Романов начали встречаться вскоре после того, как модель рассталась с 65-летним миллионером Александром Лебедевым, от которого у нее четверо детей. Влюбленные не скрывают свои отношения: они часто вместе путешествуют и посещают светские мероприятия.

Ранее папарацци сняли певицу Шакиру на отдыхе на пляже Кабо-Сан-Лукас в Мексике. 48-летняя колумбийка блистала в розовом бикини с металлическим отливом и бахромой из бисера, показав свою подтянутую фигуру. По словам журналистов, певица наслаждалась коротким перерывом в рекордном мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran.

До этого супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина, сильно похудевшая на фоне стресса, поделилась фотографией в ярком мини-купальнике, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру. Кадры были сделаны в Ростове-на-Дону, куда женщина уехала на выходные, чтобы повидаться с родственниками и провести время с тремя сыновьями.

модели
знаменитости
фото
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.