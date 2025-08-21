Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Шакира показала свои формы в розовом бикини с бахромой

Шакира показала идеальную фигуру на отдыхе в Мексике

Шакира Шакира Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папарацци сняли певицу Шакиру на отдыхе на пляже Кабо-Сан-Лукас в Мексике, сообщает Daily Mail. 48-летняя колумбийка блистала в розовом бикини с металлическим отливом и бахромой из бисера, показав свою подтянутую фигуру.

Издание пишет, что певица наслаждалась коротким перерывом в рекордном мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran. Ближайшее выступление состоится в Монтеррее 23 августа.

Ранее актриса Светлана Пермякова опубликовала фотографию в купальнике после похудения на 22 килограмма. Звезда сериала «Интерны» позировала в бассейне, при этом широко улыбаясь. Артистка призналась, что довольна тем, как сейчас выглядит.

До этого российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила, что проходит необычный оздоровительный курс в Крыму. Она полностью отказалась от пищи, заменив ее травяными сборами и специальными настоями.

Также невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продемонстрировала свою фигуру в ярко-красном бикини. Модель запечатлела себя на снимке в отражении окна. Избранница именитого футболиста ранее говорила, что много времени посвящает тренировкам ради поддержания формы. По признанию Родригес, она редко пропускает занятия.

