Шакира показала свои формы в розовом бикини с бахромой

Шакира показала идеальную фигуру на отдыхе в Мексике

Папарацци сняли певицу Шакиру на отдыхе на пляже Кабо-Сан-Лукас в Мексике, сообщает Daily Mail. 48-летняя колумбийка блистала в розовом бикини с металлическим отливом и бахромой из бисера, показав свою подтянутую фигуру.

Издание пишет, что певица наслаждалась коротким перерывом в рекордном мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran. Ближайшее выступление состоится в Монтеррее 23 августа.

