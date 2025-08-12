Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 07:30

Похудевшая на 22 килограмма звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике

Актриса Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после сильного похудения

Светлана Пермякова Светлана Пермякова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в купальнике после похудения на 22 килограмма. Звезда сериала «Интерны» позировала в бассейне, при этом широко улыбаясь. Артистка призналась, что довольна тем, как сейчас выглядит.

Худею в свое удовольствие, в своем ритме, со своей системой. И все работает. Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки, — призналась Пермякова.

При росте 164 сантиметра она весит 78 килограммов. По словам знаменитости, она планирует похудеть еще на пять килограммов. Актриса рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу. Он назначил ей препарат, который помогает держать аппетит под контролем.

Кроме того, Пермякова отмечала, что стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. Помимо всего прочего, звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн. На фоне происходящего актриса подчеркнула, что теперь «не борется с собой, а дружит».

Ранее российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила, что проходит необычный оздоровительный курс в Крыму. По словам 47-летней звезды, она присоединилась к программе лечебного голодания, которую практикует уже больше недели. Федорова призналась, что полностью отказалась от пищи, заменив ее травяными сборами и специальными настоями.
похудение
актрисы
здоровье
знаменитости
