Похудевшая на 22 килограмма звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в купальнике после похудения на 22 килограмма. Звезда сериала «Интерны» позировала в бассейне, при этом широко улыбаясь. Артистка призналась, что довольна тем, как сейчас выглядит.

Худею в свое удовольствие, в своем ритме, со своей системой. И все работает. Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки, — призналась Пермякова.

При росте 164 сантиметра она весит 78 килограммов. По словам знаменитости, она планирует похудеть еще на пять килограммов. Актриса рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу. Он назначил ей препарат, который помогает держать аппетит под контролем.

Кроме того, Пермякова отмечала, что стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. Помимо всего прочего, звезда два раза в неделю ходит плавать в бассейн. На фоне происходящего актриса подчеркнула, что теперь «не борется с собой, а дружит».

