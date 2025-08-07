Девушка Роналду показала фигуру в откровенном бикини

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продемонстрировала свою фигуру в ярко-красном бикини. Модель запечатлела себя на снимке в отражении окна и опубликовала кадр в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Избранница именитого футболиста ранее говорила, что много времени посвящает тренировкам ради поддержания формы. По признанию Родригес, она редко пропускает занятия.

У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес две дочери: семилетняя Алана Мартина и трехлетняя Белла Эсмеральда. Футболист уже сделал предложение своей избраннице, однако пока неизвестно, когда состоится торжество. Влюбленные состоят в отношениях с 2016 года.

Ранее певица Алена Апина опубликовала снимок с испанского побережья. На кадрах 60-летняя звезда позирует в белом купальнике. Апина исполнила просьбу поклонников, показав, как выглядит без ретуши и фильтров.

До этого стилист Ксения Кожемяк посоветовала этим летом выбирать купальники в модных желтом и коралловом оттенках, а также не забывать о классических черном и красном цветах. По ее мнению, удачно смотрятся комплекты из разных тканей и моделей, а полоска подходит преимущественно худощавым девушкам. Кожемяк предостерегает от купальников телесного цвета и отмечает, что в пляжную моду снова возвращаются купальные шорты.