09 октября 2025 в 16:12

Алиев заявил о доверии к следствию по крушению самолета AZAL

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в объективности расследования причин крушения самолета AZAL, которое находится под личным контролем российского лидера Владимира Путина. Данное заявление прозвучало в ходе встречи глав государств в Душанбе, говорится на сайте Кремля.

Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, — сказал азербайджанский лидер.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Ранее Путин указал на необходимость дополнительного временного периода для окончательного завершения расследования обстоятельств авиакатастрофы лайнера AZAL. Соответствующее заявление прозвучало в рамках двусторонней встречи с азербайджанским руководителем. Кроме того, президент РФ сообщил о намерении провести юридическую оценку деятельности должностных лиц, причастных к авиакатастрофе самолета AZAL.

Ильхам Алиев
Владимир Путин
Россия
Азербайджан
самолеты
крушения
