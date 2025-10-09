Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:28

Сотрудник МЧС спас маленькую девочку, которая поперхнулась леденцом

В Пензенской области сотрудник МЧС спас поперхнувшуюся леденцом девочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пензенской области сотрудник МЧС Руслан Салиев спас поперхнувшуюся леденцом двухлетнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Врачи отметили, что ребенок не задохнулся благодаря своевременной помощи. Мама несовершеннолетней выразила благодарность Салиеву.

Огромное спасибо Руслану Маратовичу, именно благодаря ему моя дочь сейчас бегает и играет, — сказала мама девочки.

В МЧС рассказали, что сотрудник ведомства случайно проезжал рядом с местом, где произошел инцидент. Заметив толпу людей вокруг девочки, он вышел из машины и оказал ей первую помощь.

Ранее в Москве врачи спасли жизнь школьнице, у которой начались проблемы с дыханием после попадания шелухи от семечки в легкое. После операции ее отправили на дополнительное обследование.

До этого стало известно, что под Клином двое мужчин спасли 14-летнего зацепера, которого искали волонтеры. В выходные подросток вместе с компанией друзей пошел гулять. Они забрались между вагонов поезда, а во время движения состава мальчик упал. Напуганные друзья сбежали с места происшествия и боялись рассказать взрослым о случившемся.

Россия
МЧС РФ
спасатели
дети
Пензенская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
