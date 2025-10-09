Сотрудник МЧС спас маленькую девочку, которая поперхнулась леденцом

В Пензенской области сотрудник МЧС Руслан Салиев спас поперхнувшуюся леденцом двухлетнюю девочку, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Врачи отметили, что ребенок не задохнулся благодаря своевременной помощи. Мама несовершеннолетней выразила благодарность Салиеву.

Огромное спасибо Руслану Маратовичу, именно благодаря ему моя дочь сейчас бегает и играет, — сказала мама девочки.

В МЧС рассказали, что сотрудник ведомства случайно проезжал рядом с местом, где произошел инцидент. Заметив толпу людей вокруг девочки, он вышел из машины и оказал ей первую помощь.

