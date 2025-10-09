Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:24

Скорлупка от семечки едва не стоила жизни школьнице в Москве

У школьницы из Москвы загноилось легкое после попадания шелухи от семечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве врачи спасли жизнь школьнице, у которой начались проблемы с дыханием после попадания шелухи от семечки в легкое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. После операции ее отправили на дополнительное обследование.

Часть скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого, из-за чего у пациентки образовался бронхоэктаз, то есть плохо функционировали из-за скопления гноя бронхи, — говорится в сообщении.

Врачи обнаружили у школьницы в дыхательных путях инородное тело и скопление гноя. Сперва ей почистили бронхи, а затем с помощью эндоскопа удалили скорлупу. Пострадавшая чувствует себя нормально, но для полной оценки последствий ей предстоит пройти контрольную бронхоскопию. Ее результаты покажут, насколько сильно пострадало легкое и требуется ли дальнейшая реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Москве у 15-летнего подростка едва не взорвалась почка из-за врачебной ошибки. Во время операции внутри школьника забыли две трубки для дренажа, мать пострадавшего обратилась в суд.

