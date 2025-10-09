Скорлупка от семечки едва не стоила жизни школьнице в Москве У школьницы из Москвы загноилось легкое после попадания шелухи от семечки

В Москве врачи спасли жизнь школьнице, у которой начались проблемы с дыханием после попадания шелухи от семечки в легкое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. После операции ее отправили на дополнительное обследование.

Часть скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого, из-за чего у пациентки образовался бронхоэктаз, то есть плохо функционировали из-за скопления гноя бронхи, — говорится в сообщении.

Врачи обнаружили у школьницы в дыхательных путях инородное тело и скопление гноя. Сперва ей почистили бронхи, а затем с помощью эндоскопа удалили скорлупу. Пострадавшая чувствует себя нормально, но для полной оценки последствий ей предстоит пройти контрольную бронхоскопию. Ее результаты покажут, насколько сильно пострадало легкое и требуется ли дальнейшая реабилитация.

