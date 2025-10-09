Соседи просят запретить «горящий» дом в США Пара из США украсила дом к Хеллоуину и спровоцировала массу звонков в 911

Жители города Фаунтин-Инн в Южной Каролине так реалистично украсили свой дом к Хеллоуину, что к ним уже несколько раз вызывали пожарных, сообщает портал Today.com. Пользователи соцсетей просят запретить такой декор, поскольку снаружи здание выглядит так, словно объято пламенем.

Наш дом будет гореть (не настоящий огонь) в качестве украшения на Хеллоуин каждую ночь с 20:00 до 22:00 с сегодняшнего дня и до 31 октября. Пожалуйста, больше не вызывайте пожарных, — написала в соцсетях владелица дома Аманда Педен.

По информации журналистов, с момента включения подсветки 3 октября пожарных неоднократно вызывали на место: в первую же ночь поступило 3-4 звонка от недавно переехавших соседей, которые не знали о традиции семьи. Пара украшает свой дом в таком стиле с 2023 года и, как отметил начальник местной пожарной службы Рассел Александер, наибольшее количество вызовов, около 30, было зарегистрировано в прошлом году.

При этом пожарные обязаны выезжать на каждый вызов, чтобы исключить реальную угрозу. Пользователи соцсетей выражают недоумение о законности подобного украшения жилища, ведь в случае реального пожара люди могут проигнорировать его.

Ранее сообщалось, что водитель такси сжег престижный район Лос-Анджелеса по совету искусственного интеллекта. Инцидент привел к гибели 12 человек и уничтожению 6000 домов.