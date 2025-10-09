Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:54

Соседи просят запретить «горящий» дом в США

Пара из США украсила дом к Хеллоуину и спровоцировала массу звонков в 911

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители города Фаунтин-Инн в Южной Каролине так реалистично украсили свой дом к Хеллоуину, что к ним уже несколько раз вызывали пожарных, сообщает портал Today.com. Пользователи соцсетей просят запретить такой декор, поскольку снаружи здание выглядит так, словно объято пламенем.

Наш дом будет гореть (не настоящий огонь) в качестве украшения на Хеллоуин каждую ночь с 20:00 до 22:00 с сегодняшнего дня и до 31 октября. Пожалуйста, больше не вызывайте пожарных, — написала в соцсетях владелица дома Аманда Педен.

По информации журналистов, с момента включения подсветки 3 октября пожарных неоднократно вызывали на место: в первую же ночь поступило 3-4 звонка от недавно переехавших соседей, которые не знали о традиции семьи. Пара украшает свой дом в таком стиле с 2023 года и, как отметил начальник местной пожарной службы Рассел Александер, наибольшее количество вызовов, около 30, было зарегистрировано в прошлом году.

При этом пожарные обязаны выезжать на каждый вызов, чтобы исключить реальную угрозу. Пользователи соцсетей выражают недоумение о законности подобного украшения жилища, ведь в случае реального пожара люди могут проигнорировать его.

Ранее сообщалось, что водитель такси сжег престижный район Лос-Анджелеса по совету искусственного интеллекта. Инцидент привел к гибели 12 человек и уничтожению 6000 домов.
Хеллоуин
пожарные
США
праздники
ложные вызовы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев пожелал Путину и народу России всего самого доброго
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.