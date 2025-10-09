Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января

Крупный пожар в престижном районе Лос-Анджелеса, произошедший 1 января 2025 года, был устроен водителем такси Uber. Как установило следствие, 29-летний Джонатан Риндеркнехт совершил поджог под влиянием искусственного интеллекта — инцидент привел к гибели 12 человек и уничтожению 6000 домов.

По данным расследования, таксист специально приехал в парковую зону, облил деревья бензином и поджег их, одновременно снимая происходящее на телефон. Незадолго до этого он активно просматривал музыкальный клип, где герой поджигает окружающие предметы.

Особую роль в мотивации преступника сыграло взаимодействие с нейросетью ChatGPT, с помощью которой Риндеркнехт создал «антиутопическое изображение горящего города». Совершая поджог, он пытался воспроизвести эту компьютерную генерацию в реальности.

После возгорания водитель отъехал на безопасное расстояние, позвонил в экстренные службы и начал снимать на видео борьбу пожарных с огнем. Поджигателю предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, а учитывая человеческие жертвы, ему может грозить смертная казнь.

