Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:12

Момент выбрасывания отцом маленькой дочери из окна попал на видео

Фото: t.me/bashproc

Житель Уфы выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома, соответствующие кадры появились в распоряжении РЕН ТВ. В опубликованном ролике видно, что 34-летний мужчина выкинул ребенка с открытого балкона.

Инцидент произошел в этот четверг, 9 октября. Как уточнил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, пострадавшую девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, отца задержали. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

По некоторым данным, задержанный за жестокое обращение с дочерью житель Уфы имел проблемы с психикой. В частности, мужчина состоял на учете в диспансере. Утверждается, что уфимец разгромил кухню и комнаты, выбросил из окна половину вещей, а после и свою дочь.

Позднее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин рассказал, что врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна. Ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу, где сейчас находится на операции.

Уфа
Башкирия
Башкортостан
дети
задержания
пострадавшие
травмы
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.