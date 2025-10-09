Момент выбрасывания отцом маленькой дочери из окна попал на видео

Житель Уфы выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома, соответствующие кадры появились в распоряжении РЕН ТВ. В опубликованном ролике видно, что 34-летний мужчина выкинул ребенка с открытого балкона.

Инцидент произошел в этот четверг, 9 октября. Как уточнил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, пострадавшую девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, отца задержали. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

По некоторым данным, задержанный за жестокое обращение с дочерью житель Уфы имел проблемы с психикой. В частности, мужчина состоял на учете в диспансере. Утверждается, что уфимец разгромил кухню и комнаты, выбросил из окна половину вещей, а после и свою дочь.

Позднее министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин рассказал, что врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна. Ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу, где сейчас находится на операции.