09 октября 2025 в 13:29

Пенсионерка с огромной опухолью 30 лет «бегала» от врачей

В Подмосковье 90-летней пациентке удалили опухоль размером с бильярдный шар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Наро-Фоминской больнице хирурги провели успешную операцию по удалению гигантской атеромы размером с бильярдный шар у 90-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Новообразование постепенно росло на логове женщины на протяжении 30 лет.

Хоть киста и выросла прямо на голове, доставляла дискомфорт, но к врачам Клавдия Петровна обращаться не хотела — очень боялась операции. Несмотря на дискомфорт, пациентка, имя которой не сообщается, многие годы избегала визита к врачу из-за страха перед операцией.

Медикам удалось убедить ее в необходимости вмешательства, так как длительное существование такой кисты чревато серьезными осложнениями — от воспаления и нагноения до риска злокачественного перерождения.

Операция прошла успешно: хирурги удалили опухоль и свели к минимуму повреждение окружающих тканей, что обеспечило хороший косметический эффект и быстрое восстановление. Через несколько дней после процедуры женщину выписали домой.

Ранее сообщалось. что в воронежской областной клинической больнице № 1 медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента. Металлический фрагмент пробил легкое и мягкие ткани, достигнув позвоночного канала.
пенсионеры
опухоли
операции
врачи
Московская область
Наро-Фоминск
происшествия
медицина
Минздрав
медики
