09 октября 2025 в 13:20

PR-директор Шуфутинского ответила на слухи об операции певца

PR-директор Юмашева: Шуфутинскому не проводили экстренных операций

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Михаил Шуфутинский находится на гастролях, ему не делали никаких экстренных операций, заявила PR-директор артиста Татьяна Юмашева. По ее словам, которые передает 360.ru, артист прекрасно себя чувствует, а сообщения о проблемах со здоровьем являются ложью.

Глупости. Сегодня обрывают просто телефон. Вчера сольный концерт в Екатеринбурге, сегодня большой сольный концерт в Челябинске. Все в порядке. Откуда это взялось, никто не знает, — заявила Юмашева.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шуфутинскому провели срочную хирургическую операцию. По информации канала, у 77-летнего артиста весной была выявлена опухоль.

До этого Шуфутинский сообщил, что получил гражданство РФ в 2022 году. Он подчеркнул, что считает Россию своей родиной и рад быть ее частью. При этом певец отметил, что главным событием для него стал выход новой композиции «Коктебель», которую он посвятил красоте одноименного крымского поселка.

