Шуфутинский рассказал, что побудило его получить гражданство России Шуфутинский подтвердил, что в 2022 году получил российское гражданство

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский подтвердил, что получил гражданство Российской Федерации еще в 2022 году. В разговоре с ТАСС он отметил, что РФ является его родиной, поэтому он рад быть ее частью.

Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России, — сказал певец.

Артист вместе с этим сказал, что для него главным событием дня является выход новой песни «Коктебель». По его словам, музыкальная композиция посвящена красоте одноименного поселка в Крыму.

Ранее популярный шансонье поделился теплыми воспоминаниями о своей знаменитой песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Артист высоко оценил художественные достоинства композиции и выразил признательность ее авторам — Игорю Крутому и Игорю Николаеву.

До этого генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступил с инициативой учреждения в России официального праздника — Шуфутинова дня. По его словам, эта идея возникла благодаря огромной популярности песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Запашный отметил, что композиция стала не просто хитом, а настоящей культурной традицией, объединяющей разные поколения слушателей.