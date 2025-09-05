Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:50

Шуфутинский рассказал, что побудило его получить гражданство России

Шуфутинский подтвердил, что в 2022 году получил российское гражданство

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский подтвердил, что получил гражданство Российской Федерации еще в 2022 году. В разговоре с ТАСС он отметил, что РФ является его родиной, поэтому он рад быть ее частью.

Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России, — сказал певец.

Артист вместе с этим сказал, что для него главным событием дня является выход новой песни «Коктебель». По его словам, музыкальная композиция посвящена красоте одноименного поселка в Крыму.

Ранее популярный шансонье поделился теплыми воспоминаниями о своей знаменитой песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Артист высоко оценил художественные достоинства композиции и выразил признательность ее авторам — Игорю Крутому и Игорю Николаеву.

До этого генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступил с инициативой учреждения в России официального праздника — Шуфутинова дня. По его словам, эта идея возникла благодаря огромной популярности песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Запашный отметил, что композиция стала не просто хитом, а настоящей культурной традицией, объединяющей разные поколения слушателей.

Михаил Шуфутинский
гражданство
паспорта
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.