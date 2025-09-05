Шуфутинский рассказал об истории создания своего главного хита Шуфутинский заявил, что шлягер «Третье сентября» стал его исполненным желанием

Популярный шансонье Михаил Шуфутинский рассказал «Газете.Ru», что испытывает исключительно теплые чувства к своей песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Певец высоко оценил художественные достоинства песни и выразил благодарность ее авторам Игорю Крутому и Игорю Николаеву. Шуфутинский также вспомнил курьезный эпизод, связанный с моментом работы над знаменитым треком.

Помню, как я встал между ними так, как встаешь между людьми с одинаковыми именами, в серединке, чтобы загадать желание. Так вот, я тогда ничего не загадал — оно само по себе все исполнилось, — сказал Шуфутинский.

Артист подчеркнул, что его отношение к композиции остается неизменно трепетным, несмотря на многолетнюю историю ее исполнения. Песня «Третье сентября» остается одним из самых узнаваемых и любимых шлягеров в репертуаре артиста.

Ранее Шуфутинский получил гражданство России. Шансонье, как утверждается, принял это решение после начала специальной военной операции, когда окончательно переехал в Москву и отказался от возвращения в США.