Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:11

Шуфутинский рассказал об истории создания своего главного хита

Шуфутинский заявил, что шлягер «Третье сентября» стал его исполненным желанием

Популярный шансонье Михаил Шуфутинский рассказал «Газете.Ru», что испытывает исключительно теплые чувства к своей песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Певец высоко оценил художественные достоинства песни и выразил благодарность ее авторам Игорю Крутому и Игорю Николаеву. Шуфутинский также вспомнил курьезный эпизод, связанный с моментом работы над знаменитым треком.

Помню, как я встал между ними так, как встаешь между людьми с одинаковыми именами, в серединке, чтобы загадать желание. Так вот, я тогда ничего не загадал — оно само по себе все исполнилось, — сказал Шуфутинский.

Артист подчеркнул, что его отношение к композиции остается неизменно трепетным, несмотря на многолетнюю историю ее исполнения. Песня «Третье сентября» остается одним из самых узнаваемых и любимых шлягеров в репертуаре артиста.

Ранее Шуфутинский получил гражданство России. Шансонье, как утверждается, принял это решение после начала специальной военной операции, когда окончательно переехал в Москву и отказался от возвращения в США.

Россия
песни
Михаил Шуфутинский
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.