В России заметили необычную активность самолетов НАТО над Прибалтикой

Над территорией Прибалтики осуществляют полеты сразу четыре воздушных судна НАТО различного назначения, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его данным, французский самолет-заправщик обеспечивает длительное присутствие авиации Альянса, а американский и шведский борта ведут радиоэлектронную разведку в направлении Калининградской и Псковской областей, а также западной Белоруссии.

Прибалтов сегодня «развлекают» сразу четыре натовских борта. <…> Первый действует как самолет-заправщик, обеспечивающий длительное присутствие в воздухе других бортов Альянса. Второй и третий «заточены» под проведение радиоэлектронной разведки. Цель — Калининградская и Псковская области, а также западная часть Белоруссии. Функционал четвертого борта конкретно в этом случае не до конца ясен, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что в штаб-квартире НАТО рассматривают возможность разрешения пилотам авиации Альянса применять оружие против российских летательных аппаратов. Издание сообщает, что в Брюсселе обсуждается снятие ограничений на открытие огня по целям, нарушающим воздушное пространство, по инициативе Польши, балтийских государств, Франции и Великобритании.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что заявления Альянса о возможных атаках на российские воздушные суда сознательно провоцируют прямую военную конфронтацию. Он подчеркнул необходимость срочного созыва Совбеза ООН и отметил, что исход возможного противостояния авиации не является предопределенным.