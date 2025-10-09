Анна Семенович показала подаренное кольцо за 1,5 млн рублей

Певица Анна Семенович показала дорогостоящий подарок, который, вероятно, преподнес ей возлюбленный — бизнесмен Денис. Бывшая солистка группы «Блестящие» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фотографию запястья с кольцом Bvlgari Serpenti Viper, украшенное многочисленными бриллиантами. Стоимость такого ювелирного изделия составляет приблизительно 1,5 млн рублей.

Любимый балует! Как красиво, — написала Семенович.

Ранее певица в беседе с NEWS.ru сообщила, что в настоящее время поддерживает нормальные отношения с бывшей супругой своего возлюбленного. По словам артистки, именно экс-жена сделала достоянием общественности информацию об их романе. Семенович отметила, что оставила эти события в прошлом, сравнив их со страшным сном. Она также подчеркнула, что сейчас ее отношения развиваются прекрасно, и они идеально подходят друг другу.

Помимо этого, певица рассказала, что после медицинского обследования у нее диагностировали инсулинорезистентность, что препятствовало потере лишних килограммов несмотря на все предпринимаемые усилия. Для решения проблемы артистке пришлось применять специальный лекарственный препарат. Как уточнила Семенович, инъекции дали положительный результат.