Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:27

Анна Семенович показала подаренное кольцо за 1,5 млн рублей

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Семенович показала дорогостоящий подарок, который, вероятно, преподнес ей возлюбленный — бизнесмен Денис. Бывшая солистка группы «Блестящие» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фотографию запястья с кольцом Bvlgari Serpenti Viper, украшенное многочисленными бриллиантами. Стоимость такого ювелирного изделия составляет приблизительно 1,5 млн рублей.

Любимый балует! Как красиво, — написала Семенович.

Ранее певица в беседе с NEWS.ru сообщила, что в настоящее время поддерживает нормальные отношения с бывшей супругой своего возлюбленного. По словам артистки, именно экс-жена сделала достоянием общественности информацию об их романе. Семенович отметила, что оставила эти события в прошлом, сравнив их со страшным сном. Она также подчеркнула, что сейчас ее отношения развиваются прекрасно, и они идеально подходят друг другу.

Помимо этого, певица рассказала, что после медицинского обследования у нее диагностировали инсулинорезистентность, что препятствовало потере лишних килограммов несмотря на все предпринимаемые усилия. Для решения проблемы артистке пришлось применять специальный лекарственный препарат. Как уточнила Семенович, инъекции дали положительный результат.

шоу-бизнес
Анна Семенович
кольца
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.