29 сентября 2025 в 19:16

Семенович рассекретила, как поладила с бывшей женой бойфренда

Певица Анна Семенович нашла общий язык с бывшей женой бойфренда после скандала

Певица Анна Семенович призналась NEWS.ru, что сейчас нормально общается с бывшей женой своего бойфренда, бизнесмена Дениса Шреера. Ранее, по словам звезды, именно супруга рассекретила их отношения с молодым человеком. Она сообщила СМИ, что Денис поднимал на нее руку.

Отношения с Денисом — первые, которыми я поделилась с публикой открыто. Но это произошло стихийно, когда его бывшая жена решила выступить в СМИ и наговорила много неприятных слов про бывшего супруга. Правда, через несколько дней публично все опровергла. Нам с Денисом сохранять отношения инкогнито уже стало невозможно. Кстати, отношения с его бывшей женой впоследствии нормализовались, мы все общаемся, — объяснила Семенович.

Певица добавила, что забыла эту историю, как страшный сон. Сейчас у нее в отношениях с молодым человеком все отлично, по словам звезды, они идеально подходят друг другу, заключила она.

Ранее Анна Семенович рассказала в соцсетях, что похудела на семь килограммов. Артистка сравнила себя с Дюймовочкой и призналась, что отлично себя чувствует.

Анна Семенович
супруги
женихи
отношения
