09 октября 2025 в 06:42

Трамп невпопад ответил на вопрос о ситуации на Украине

Fox News: Трамп на вопрос о ситуации на Украине заговорил о пользе пошлин

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News на вопрос об урегулировании конфликта на Украине сменил тему и заговорил о пользе пошлин для имиджа Вашингтона. Он подчеркнул, что предыдущая администрация сделал страну посмешищем, но прямо о ситуации с Киевом ничего не сказал.

Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент 10 октября посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, после завершения медицинских процедур американский лидер планирует отправиться с визитом на Ближний Восток.

Невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

До этого стало известно, что сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» президента США Дональда Трампа. Как заявил со ссылкой на свои источники журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.

