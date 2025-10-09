Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:10

Без шансов для бронетехники и живой силы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 октября

Фото: МО РФ

Самоходная гаубица «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нарушила планы ВСУ по ротации подразделений на Харьковском направлении, проинформировало Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 октября?

Сорвали ротацию ВСУ

«В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчет самоходной гаубицы „Мста-С“ 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожил живую силу формирований ВСУ при попытке ротации подразделений на линии боевого соприкосновения», — сказали в ведомстве.

Там пояснили, что координаты были получены от операторов беспилотников группировки. После получения огневой задачи военнослужащие выполнили серию залпов на дистанцию около 20 км и несколькими точными выстрелами уничтожили цель.

Уничтожили станции помех и комплексы РЭБ ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30, входящие в состав группировки войск «Восток», успешно нейтрализовали станции радиопомех и комплексы РЭБ на Днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны РФ.

«В Днепропетровской области артиллерийские расчеты группировки войск „Восток“ уничтожили станции помех и системы радиоэлектронной борьбы противника. По данным разведки, обнаруженные средства РЭБ создавали угрозу работе наших подразделений и прикрывали передвижение техники и живой силы противника. После уточнения приоритетов огневых задач расчеты нанесли удары по обозначенным целям — станции помех и комплексы РЭБ выведены из строя», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что разведку и наблюдение за обстановкой обеспечивали беспилотные летательные аппараты группировки. Полученные данные позволили определять приоритетность целей и обеспечить точность огневого воздействия.

Поразили опорный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск „Центр“ обеспечил продвижение штурмовых подразделений, уничтожив замаскированный опорный пункт вместе с живой силой ВСУ на Красноармейском направлении», — рассказали в МО.

Там отметили, что при получении подтверждения об уничтожении противника танк убыл в безопасное место для пополнения боекомплекта и получения новых задач. Ведение огня корректировалось с помощью беспилотных летательных аппаратов соединения, их же камеры фиксировали уничтожение выявленных целей.

Сбили барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбил американский барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600 в ходе защиты позиций войск на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Расчет зенитно-ракетного комплекса „Тор-М2“ мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ осуществил прикрытие сухопутных подразделений от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении, сбив множество беспилотников противника, в том числе барражирующий боеприпас Switchblade 600», — сообщили в Минобороны.

Лишили ВСУ двух танков

На Запорожском направлении, около поселка Новое, операторы FPV-дронов из группировки войск «Восток» ликвидировали два танка ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.

«Средствами воздушной разведки группировки войск „Восток“ было обнаружено движение двух танков противника в районе населенного пункта Новое Запорожской области — одна машина буксировала вторую. На точку оперативно вылетели FPV-дроны. Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их», — информировали в МО.

