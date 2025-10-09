Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Трамп хочет передать Украине Tomahawk

Аналитик Джонсон: планы Трампа по Tomahawk для Украины основаны на заблуждении

Намерение американского лидера Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk проистекает из искаженного восприятия украинского кризиса в администрации США, как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. Он уверен, что это видение, распространенное в ЦРУ и Пентагоне, не соответствует реальности, где успехи российской армии являются более чем очевидными.

Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности по вопросу Украины в администрации Трампа, Центральном разведывательном управлении и Министерстве войны, — высказался аналитик.

Ранее Трамп заявил, что уже принял решение относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, но не раскрыл его деталей. При этом американский лидер отметил, что не намерен способствовать дальнейшему обострению кризиса на Украине.

Кроме того, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил о неизбежном ответном ударе России в случае применения ракет Tomahawk по ее территории. Политик подчеркнул, что поставки такого оружия Украине способны спровоцировать серьезное обострение ситуации.

