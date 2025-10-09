Номера проданной Галкиным Bentley оказались вдвое дороже машины

На премиальном автомобиле Bentley Arnage, который принадлежал телеведущему Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), были зарегистрированы так называемые красивые номера стоимостью порядка 7 млн рублей, сообщает РИА Новости. По данным агентства, это примерно в два раза дороже самого седана.

Согласно данным популярного сервиса по продаже машин, стоимость подержанных Bentley Arnage варьируется от 2,3 до 4,5 млн рублей. На данный момент в России выставлены на продажу четыре таких автомобиля.

Согласно документам, на автомобиле юмориста были установлены номера с «зеркальными» цифрами и тремя буквами «О». Также в них отмечено, что в январе была сделана запись о выдаче новых регистрационных знаков и документов взамен утраченных или пришедших в негодность. Спустя два месяца у машины появился другой владелец и новый номер.

Ранее сообщалось, что Галкин продал свой редкий Bentley Arnage 2000 года выпуска, которым владел более 20 лет. Автомобиль был выставлен на продажу весной и вскоре сменил владельца и другие номера. Модель Bentley Arnage производилась с 1998 по 2005 год, всего выпущено около четырех тысяч машин, включая порядка 200 в особой комплектации.