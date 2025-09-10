В аэропорту популярного российского курорта ввели ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прибытие и отлеты самолетов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По словам представителя Росавиации, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ сообщал, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на вылет и прилет самолетов, введенные прежде утром 10 сентября. По его словам, ограничительные меры предназначались для обеспечения безопасности движения воздушных судов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи ожидают отправления 24 рейса из-за задержки. Работа идет в штатном режиме после снятия ограничений в ночь на 10 сентября. В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания. При этом 24 рейса задерживаются более чем на два часа.