Макрона уличили в попытке удержать власть за счет одного государства Профессор Дизен: Макрон пытается сохранить свой пост с помощью Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается использовать украинский кризис для отвлечения внимания от внутренних политических проблем, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале Deep Dive. Эксперт считает, что подобная стратегия не принесет желаемых результатов.

Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть, — заявил профессор.

По словам аналитика, французское общество демонстрирует растущую усталость от антироссийской риторики и концентрации на украинском конфликте. Политическая ситуация во Франции остается напряженной.

Кроме того, недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего в должности всего 27 дней, усугубила кризис. Оппозиционная партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента Макрона, собрав подписи 104 депутатов. Однако Бюро Национального собрания отклонило это предложение, как и предыдущую аналогичную попытку в 2024 году.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал чудовищным отказ нацсобрания запустить процесс по объявлению импичмента президенту страны Эммануэлю Макрону. Решение было принято на основе воздержания пяти членов «Национального объединения».