24 октября 2025 в 06:27

«Противник не ожидал»: командир раскрыл подробности освобождения Ивановки

Командир Азизов: хитрый маневр ВС РФ обрушил оборону ВСУ в Ивановке

РСЗО «Град» РСЗО «Град» Фото: МО РФ

ВС России при освобождении населенного пункта Ивановка в Донецкой Народной Республике применили нестандартную тактику и обрушили оборону подразделений Вооруженных сил Украины рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Руслан Азизов. По его словам, противник не ожидал, что российские военнослужащие зайдут через переправу и по его позициям ударят с неожиданной стороны.

Поэтому как бы пошло все более легко и просто, рухнула оборона противника. Сильно трудностей как бы не было, — сказал командир.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ успешно провели операцию по переправе через Днепр и заняли стратегически важный плацдарм на острове Карантинный под Херсоном. Как проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, что маневр проводился при активном противодействии со стороны украинских формирований.

До этого сообщалось, что ВС РФ начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области. Армейские подразделения проводили механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

