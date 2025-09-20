«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 03:23

Российских туристов эвакуируют из отелей из-за пожара в Турции

В отелях турецкого Белека проводится эвакуация туристов из-за лесного пожара

Эвакуация туристов, в том числе российских, проводится в курортном районе Белек турецкой провинции Анталья в связи с масштабным лесным пожаром, сообщил в соцсети X портал AntalyaHakkında. Отмечается, что огонь охватил лесные массивы в непосредственной близости от отелей, популярных среди иностранных отдыхающих.

В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей, — сказано в публикации.

Согласно данным заявления, для ликвидации возгорания задействованы значительные силы пожарных и авиация. Специалисты работают над локализацией огня и предотвращением его распространения на жилые и инфраструктурные объекты. Уточняется, что ситуация находится на постоянном контроле местных властей и экстренных служб.

Ранее стало известно, что ночью в субботу, 20 сентября, в окрестностях Антальи произошло возгорание лесного массива. Инцидент случился в районе Кунду, где расположены многочисленные гостиничные комплексы, пользующиеся популярностью у отдыхающих.

До этого сильный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован. По данным МЧС России, пламя охватило территорию в 35 гектаров.

