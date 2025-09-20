«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 04:34

SHOT сообщил, что ВСУ пытаются атаковать еще один российский город

SHOT сообщил, что ВСУ пытаются атаковать Самару

Telegram-канал SHOT написал, что не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что грохот раздался в 01:15 и 01:30 мск на юго-западе города, в небе были видны вспышки. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносились гул мотора в небе и сирена воздушной опасности, виднелись вспышки. По данным SHOT, предварительно, ПВО отражала атаку ВСУ.

Губернатор региона Роман Бусаргин позднее заявил, что в результате атаки беспилотников в Саратове поврежден жилой дом, есть пострадавший. Подробностей он не раскрыл, но добавил, что на месте работают экстренные службы.

До этого силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма, о чем информировали в Минобороны РФ. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

