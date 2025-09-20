Атаки ВСУ на Саратов, Самару, Крым 20 сентября: разрушения и жертвы

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников в ночь на субботу, 20 сентября, атаковали Саратов, Самару, Крым и другие регионы РФ. Что об этом известно, есть ли повреждения и жертвы?

Атака на Саратов в ночь на 20 сентября

Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносился гул мотора в небе, была слышна сирена воздушной опасности, виднелись вспышки. Как добавил SHOT, дроны могли передвигаться на малой высоте. Сведений о пострадавших не поступало.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале заявил, что в результате атаки беспилотников в Саратове поврежден жилой дом. Он уточнил, что есть пострадавший.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы», — написал Бусаргин.

Также в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Атака на Крым и Самару

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно официальному заявлению, инцидент произошел в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

«19 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — заявили в ведомстве.

Все цели идентифицированы как беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Системы ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали все воздушные объекты, не допустив их проникновения вглубь обороняемой территории.

Также Telegram-канал SHOT написал, что не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что грохот раздался в 01:15 и 01:30 мск на юго-западе города, в небе были видны вспышки. Сведений о пострадавших не поступало.

Какие еще регионы РФ подверглись атаке

В результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В поселке Красная Яруга удар пришелся по гражданскому автомобилю, где ранения получили мужчина и женщина.

«В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Гладков.

В это же время в селе Зозули Борисовского района при выполнении служебных заданий пострадали два бойца подразделения «Орлан». Военнослужащие самостоятельно обратились в медучреждение, где получили первую помощь. Лечение бойцов будет продолжено в амбулаторном режиме.

Читайте также:

«Орешником» по Дании! Оружейные заводы Киева откроют в ЕС: теперь они цель?

Финляндия при смерти. В стране «обезлюживание» из-за разрыва с Россией

Любой бункер — в труху: Запад увидел «Орешник» в действии и впал в истерику