Названо самое популярное имя для мальчиков в шести регионах России Имя Мухаммад стало самым популярным в Ингушетии, Чечне и Дагестане

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане и Ингушетии новорожденных мальчиков чаще всего называют именем Мухаммад, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС. Уточняется, что оно лидирует там последние пять лет, передает РИА Новости.

Кроме того, это имя возглавляет рейтинг самых популярных за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом, как сказано в материале, до 2021 года малышей там чаще всего называли Александрами.

Ранее стало известно, что в России возник тренд на старославянские и исконно русские имена, их все чаще дают младенцам. Это, в частности, зафиксировали в ЗАГСе Нижегородской области. Среди мальчиков популярны Елисей, Добрыня, Корнилий, Пантелеймон, Спиридон, Святослав и Светозар. У девочек — Владемира, Феврония, Златослава, Весняна, Ефросинья, Матрона и Любава. При этом в учреждении отметили, что тенденция пока не носит массовый характер.

До этого выяснилось, что в Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир. По данным Министерства социального развития региона, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.