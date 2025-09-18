Стало известно о новом тренде на имена младенцев В России младенцам стали чаще давать старославянские имена

В России возник тренд на старославянские и исконно русские имена, их все чаще дают младенцам, что, в частности, зафиксировали в ЗАГСе Нижегородской области, сообщает Pravda-nn.ru. При этом в учреждении отметили, что тенденция пока не носит массовый характер.

Как сообщили в ЗАГСе, в этом году в регионе новорожденным стали все чаще давать славянские и редкие имена. Среди мальчиков популярны Елисей, Добрыня, Корнилий, Пантелеймон, Спиридон, Святослав и Светозар. У девочек — Владемира, Феврония, Златослава, Весняна, Ефросинья, Матрона и Любава.

Ранее сообщалось, что в Московской области родители мальчиков все чаще отдают предпочтение таким именам, как Святогор и Беломир. По данным Министерства социального развития региона, в последнее время наблюдается рост популярности старославянских имен среди новорожденных.