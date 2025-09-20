«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 05:37

Росавиация сообщила о временных ограничениях в самарском аэропорту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа.

До этого в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры носили временный характер. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

В аэропорту Ульяновска также были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко рассказал о подробностях введения таких мер.

