20 сентября 2025 в 07:49

Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье

Фото: Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлена эвакуация российских туристов из отелей в турецкой Анталье из-за крупного лесного пожара. Видеозапись публикует Telegram-канал SHOT. На видео можно увидеть множество людей с чемоданами, которые двигаются по улицам курортного города на фоне зарева.

Туристы направляются прочь от отеля, возле которого полыхает яркое красное пламя. Его видно даже за оградой, что говорит о масштабах пожара.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 20 сентября, в районе Кунду близ Антальи вспыхнул лесной пожар. Причины возгорания пока неизвестны. Огонь охватил территорию между Кунду и городом Белек, и его распространение осложняют сильные ветры. Для ликвидации пожара привлечены более 800 спасателей и воздушные силы.

До этого на севере Москвы вспыхнул крупный пожар в складском помещении, где хранились строительные материалы и кислородные баллоны. Сообщалось, что площадь возгорания может достигать 1500 квадратных метров. МЧС тушили возгорание по высшему уровню сложности из-за опасности детонации кислородных баллонов.

Также в Тольятти произошел пожар на складе лакокрасочных материалов. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Для тушения были привлечены 62 специалиста и 22 единицы техники, а пожару был присвоен второй повышенный ранг вызова.

Турция
лесные пожары
туристы
эвакуации
