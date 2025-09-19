В Тольятти произошел пожар на складе лакокрасочных материалов В Тольятти загорелся склад лакокрасочных материалов на площади 300 кв. м.

В Тольятти Самарской области произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. Есть вероятность, что огонь перекинется на соседнее строение.

В 13:21 (12:21 мск. — NEWS.ru) 19 сентября поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Установлено, что происходит горение на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседнее здание <…>. Предварительно, погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в 13:45 (по московскому времени 12:45) пожару был присвоен второй повышенный ранг вызова. Для тушения пожара привлечены 62 специалиста, а также задействовано 22 единицы техники.

Дым уже несильный был, когда я снимала. Но это быстро прекратилось. Сейчас уже ничего нет. Шума не было. Запах есть, но слабый-слабый. Ветер дул в сторону Обводного шоссе. Там какая-то шарашка, они только-только отстроились, — рассказала NEWS.ru жительница села Тимофеевка, что располагается у места возгорания.

