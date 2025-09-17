Общежитие в российском городе охватило пламя В Иваново загорелось общежитие

Крупный пожар охватил общежитие в городе Иваново, сообщает прокуратура региона. Проживающие в нем люди эвакуированы. Данные о пострадавших и жертвах не представлены.

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин поручил сотрудникам ведомства контролировать ситуацию с возгоранием крыши общежития. Здание находится на улице Сакко в областном центре.

Сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий ЧП. По данным ГУ МЧС по региону, сведения о случившемся уточняются.

Прокуратура занялась установлением причин и обстоятельств пожара. Для координации правоохранительных органов и спецслужб на место ЧП выехал прокурор Тимур Меретуков.

