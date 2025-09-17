Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:31

Общежитие в российском городе охватило пламя

В Иваново загорелось общежитие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар охватил общежитие в городе Иваново, сообщает прокуратура региона. Проживающие в нем люди эвакуированы. Данные о пострадавших и жертвах не представлены.

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин поручил сотрудникам ведомства контролировать ситуацию с возгоранием крыши общежития. Здание находится на улице Сакко в областном центре.

Сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий ЧП. По данным ГУ МЧС по региону, сведения о случившемся уточняются.

Прокуратура занялась установлением причин и обстоятельств пожара. Для координации правоохранительных органов и спецслужб на место ЧП выехал прокурор Тимур Меретуков.

Ранее на юге Москвы вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода ЗИЛ. Пламя охватило крышу строящегося дома в ЖК «Шагал». Над местом ЧП разносились черные клубы дыма.

В Новой Москве 15 сентября произошел пожар на неэксплуатируемом складе. На месте работали сотрудники МЧС России в количестве 30 человек. Также в тушении задействовали семь единиц техники.

Россия
регионы
Иваново
общежития
эвакуации
пожары
здания
жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.