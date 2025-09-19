«Интервидение-2025»
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами

На севере Москвы произошел пожар в ангаре с кислородными баллонами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупный пожар вспыхнул в складском помещении на севере Москвы, передает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что возгорание произошло в ангаре, где хранились строительные материалы и кислородные баллоны.

По оперативной информации, площадь возгорания может достигать 1500 квадратных метров. Специалисты не исключают возможности нахождения людей внутри помещения в момент возникновения пожара.

Специалисты из МЧС тушат возгорание по высшему уровню сложности. Основная опасность связана с возможностью детонации кислородных баллонов, что значительно осложняет работу пожарных.

Ранее стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР. По словам местного жителя, пламя уже подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово. Он уточнил, что информацию о распространении пожара подтвердили лесники, участвующие в тушении.

До этого в подмосковном Видном загорелся мусор на площади две тысячи квадратных метров. Это случилось на Каширском шоссе, к месту возгорания выезжали 30 пожарных и семь единиц спецтехники. В результате обошлось без пострадавших.

